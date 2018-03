Ferrari quer melhor divisão do dinheiro Enquanto os austríacos demonstram grande interesse pela prova, domingo, como poucas vezes nas suas 25 edições até agora, já que será a última no país, o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, afirma para os ingleses que o espetáculo da Fórmula 1 pode mudar de dono, se não houver uma melhor divisão do dinheiro arrecadado pelo evento: "Gostaríamos de solucionar a questão com Bernie Ecclestone e os bancos (sócio do dirigente) até 1º de janeiro de 2004. Se isso não acontecer será ruim, mas não uma tragédia." Talvez seja a falta de um ídolo na Fórmula 1, como os austríacos já tiveram, a exemplo de Jochen Rindt, campeão do mundo em 1970, e Niki Lauda, três vezes campeão, em 1975, 1977 e 1984, mas a realidade é que a corrida não teve grande público desde que retornou ao calendário do Mundial, em 1997. Como Ecclestone já declarou que este será o último GP da Áustria, por conta da proibição da propaganda tabagista a partir de 2005, os organizadores da prova tiveram até de montar uma arquibancada extra na Remus Kurve para atender à enorme procura de ingressos. Faz frio na região da Estíria, porção final dos Alpes. Nesta quarta-feira, no início da noite, a temperatura era de 9 graus e os picos próximos ao circuito A1-Ring ainda tinham bastante neve, compondo aquele que é para muitos o mais belo cenário da Fórmula 1. Nesta quinta-feira, um dia antes de os primeiros treinos livres da sexta etapa da temporada começar, com certeza os representantes das equipes estarão discutindo as declarações de Montezemolo para o Financial Times. "A verdade é uma só, sem as montadoras eles não têm como realizar o campeonato", afirmou. Por "eles" o dirigente italiano quis dizer Ecclestone e os três bancos sócios na Slec, holding que detém os direitos de explorar a Fórmula 1, Bayerische Landesbank, Lehman Brothers e JP Morgan. "Os sócios de Ecclestone são bancos, que não entendem nada de Fórmula 1. Como podemos aceitar isso?" revelou na entrevista ao jornal britânico. Divisão - Montezemolo voltou a manifestar sua incomprensão com a forma como o dinheiro é dividido na competição: "Em nenhum outro esporte as equipes são privadas de participação em fontes de receitas como propaganda e venda de ingressos. Aqui temos de dividir 47% provenientes dos direitos de imagem." Os outros 53% ficam com Ecclestone, sócio com 25% da Slec, e os três bancos, donos de 75% da holding. As montadoras esperam que o Acordo da Concórdia termine, no fim de 2007, para então promover e organizar seu próprio Mundial. Não com o nome Fórmula 1, de propriedade da FIA e vendido para a Slec, mas como Grand Prix World Championship (GPWC). "As montadoras querem uma participação maior no arrecadado, já que os custos de se disputar a Fórmula 1 cresceram muito", finaliza Montezemolo. Provavelmente indiferentes à questão, os irmãos Michael e Ralf Schumacher apresentam um dado estatístico interessante no fim de semana. Será a centésima vez que dividirão um grid no Mundial, recorde absoluto na Fórmula 1. E Michael Schumacher afirmou estar até ansioso, depois de vencer as duas últimas etapas da temporada. "Como o F2003-GA não tem ponto fraco, podemos alimentar grandes esperanças na corrida." O alemão da Ferrari está apenas quatro pontos atrás de Kimi Raikkonen, da McLaren, na classificação do campeonato. Quanto a Rubens Barrichello, companheiro na Ferrari, o ocorrido ano passado na prova, quando foi obrigado a dar passagem para Schumacher vencer, não o desgastou. "Acho até que saí fortalecido nessa história."