Ferrari recebe investimento de banco Um dia após o Banco Mediobanca acertar a compra de 34% da Ferrari, o presidente desta, Luca di Montezemolo, deu as boas-vindas ao novo acionista e anunciou novos esforços para conseguir melhores resultados com a empresa. São eles: tentar aumentar as vendas e criar novos modelos, entre eles o Enzo, apresentado hoje. O acordo com o Mediobanca, no valor de US$ 767,4 milhões, será firmado domingo. A parte adquirida pelo banco havia sido disponibilizada pela Fiat, montadora que é dona da Ferrari e enfrenta dificuldades.