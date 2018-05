Ferrari recorre de resultado no México e quer 3º lugar para Vettel

Os treinos livres para o GP do Brasil começam nesta sexta-feira com o resultado da corrida anterior ainda indefinido. A Ferrari enviou nesta quinta pedido à FIA para recorrer da punição que custou ao alemão Sebastian Vettel a perda do terceiro lugar na prova no México, há duas semanas.

O tetracampeão chegou a participar da festa no pódio, antes de saber da punição por mover a linha de freada em disputa com Daniel Ricciardo, da Red Bull. Vettel teve dez segundos acrescentados ao tempo de corrida, o que lhe causou a perda da posição. "A punição foi severa, e não acho que foi merecida. Defendi a minha posição como sempre faço", afirmou Vettel.

Em comunicado divulgado ontem, a escuderia italiana pediu a revisão da medida. "O campeonato não será alterado, independente do resultado. Pela importância de se clarear as regras para o futuro, acreditamos que a decisão deveria ser reconsiderada pelos fiscais", diz o texto.

Vettel tinha herdado a terceira posição graças à outra punição aplicada pelos fiscais. Max Verstappen, da Red Bull, recebeu o acréscimo de cinco segundos ao tempo de corrida por ter cortado uma curva. Toda a confusão com o GP do México levou a FIA a organizar ontem uma entrevista coletiva para esclarecer as decisões, com a exibição de vídeos das respectivas manobras.

O alemão explicou que telefonou para Verstappen para solucionar o mal entendido. "Há sempre dois lados em qualquer questão, mas eu diria que fomos capazes de superar qualquer atrito. Eu não tenho quaisquer problemas com ele", explicou.