Ferrari renova com Philip Morris A Ferrari anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato com a empresa fabricante de cigarros, Philip Morris, até o término da temporada 2006. Desde 1984 a escuderia italiana utiliza a marca Marlboro em seus carros. ?Este acordo é proveitoso e de muita colaboração?, disse a atual campeã de Fórmula 1 em um comunicado oficial à imprensa. A prorrogação do contrato põe fim as especulações de que as empresas estariam rompendo a parceria no final da temporada 2001.