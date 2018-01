Ferrari sai na frente e anuncia data do lançamento do carro para temporada 2017

A Ferrari saiu na frente e anunciou nesta terça-feira a data do lançamento do modelo 2017 que Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen vão pilotar na próxima temporada da Fórmula 1. A equipe italiana apresentará o novo carro no dia 24 de fevereiro, a três dias do início da pré-temporada da F-1, em Barcelona.

Primeira equipe a anunciar a data do lançamento do novo modelo, a Ferrari ainda não definiu o nome do carro de 2017. Mas esquentou as expectativas quanto à potência do monoposto. "Há tantas mudanças na parte aerodinâmica por causa das novas regras. Vamos ver carros muito mais rápidos nas curvas, com maior aceleração, mais fortes até nas freadas", diz Mattia Binotto, chefe do departamento técnico da escuderia italiana.

Presidente da Ferrari, Sergio Marchionne mostrou confiança em uma forte reação da equipe em 2017. Na sua avaliação, o time fez um forte esforço neste ano e deve colher os frutos na próxima temporada. "Nós nos reestruturamos neste ano e agora eu prefiro ver o futuro de um jeito diferente. Não me arrependo das escolhas que fizemos, todas foram bem pensadas. O time está dando tudo e tem um grande desejo de vencer", afirma.

Marchionne, contudo, admitiu que ainda "faltam coisas" para a Ferrari voltar a brilhar na Fórmula 1. "Ainda faltam algumas coisas, mas a equipe é a equipe, alcançamos a nossa posição e isso não vai mudar agora. Nosso ritmo de trabalho já é diferente do que era em agosto. As mudanças na estrutura também trouxeram mais calma e os resultados vão chegar."

A pré-temporada da F-1 em 2017 terá apenas duas semanas de testes, ambos a serem realizados em Barcelona. A primeira bateria de testes acontecerá entre 27 de fevereiro e 2 de março. E a segunda, entre 7 e 10 de março. A temporada terá início com o GP da Austrália, no dia 26 de março.

PILOTO RESERVA

- No clima de reestruturação dentro da Ferrari, a equipe italiana anunciou Antonio Giovinazzi como seu novo piloto de testes. O piloto de 23 anos foi vice-campeão da GP2, com cinco vitórias neste ano. Em 2015, ele se destacou na Fórmula 3 Europeia, também com o vice-campeonato. Terminou a competição à frente do canadense Lance Stroll, que será piloto titular da Williams em 2017.