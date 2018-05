Ferrari se diz decepcionada com Michael Schumacher

Stefano Domenicali admitiu que a Ferrari ficou decepcionada com a decisão de Michael Schumacher retornar à Fórmula 1 pela equipe Mercedes em 2010, encerrando a sua parceira com a escuderia italiana. O chefe da equipe ressaltou porém, que a volta do alemão será positiva para a principal categoria do automobilismo mundial.

"Na cabeça dele, ele tinha o desejo e queria enfrentar um desafio esportivo novo, e a Ferrari não tinha vagas. Ficamos muito decepcionados por negar isso, mas temos que seguir em frente", afirmou Domenicali, em entrevista ao jornal italiano La Stampa, ressaltando que seria impossível ter o piloto alemão em um dos carros da Ferrari em 2010.

Para o dirigente, a volta de Schumacher deixará a Fórmula 1 mais atraente no próximo ano. "O retorno dele é uma grande notícia para a Fórmula 1: ele irá aumentar o interesse no campeonato, atrair novos públicos e melhorar a competição", comentou.

Domenicali se disse surpreso com a reação de alguns torcedores da Ferrari, que se declaram traídos por Schumacher. "Fiquei surpreso ao receber carta de tantos fãs que estavam decepcionados, para dizer o mínimo. O Grande Prêmio da Itália está longe. Eu tenho certeza que os fãs da Ferrari são gratos. A história não pode ser apagada", analisou.