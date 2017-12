Ferrari segue na frente na Austrália A Ferrari continua dominando os treinos livres para o GP da Austrália de Fórmula 1. Na noite desta sexta-feira (horário de Brasília), a equipe italiana repetiu a performance do primeiro dia de treinos em Melbourne e ficou com as duas primeiras posições. Michael Schumacher foi o mais rápido, com 1m26s177, e Rubens Barrichello foi o segundo colocado, com 1m26s331. O treino que definirá o grid de largada começa às 23 horas desta sexta-feira (horário de Brasília). Confira os tempos do último treino livre para o GP da Austrália: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m26s177 2º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m26s331 3º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m27s394 4º Ralf Schumacher (Williams) - 1m27s424 5º David Coulthard (McLaren) - 1m27s505 6º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m27s635 7º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m28s295 8º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m28s557 9º Olivier Panis (BAR) - 1m28s570 10º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m28s605 11º Felipe Massa (Sauber) - 1m28s700 12º Jarno Trulli (Renault) - 1m28s773 13º Jenson Button (Renault) - 1m28s881 14º Heinz-Harald Frentzen (Arrows) - 1m29s174 15º Allan McNish (Toyota) - 1m29s663 16º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m29s724 17º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m29s737 18º Mika Salo (Toyota) - 1m30s100 19º Takuma Sato (Jordan) - 1m30s914 20º Mark Webber (Minardi) - 1m31s203 21º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m31s286 22º Alex Yoong (Minardi) - 1m33s425