Ferrari seria vítima de espionagem A Ferrari estaria sendo vítima de espionagem industrial, segundo denuncia feita nesta terça-feira pela revista especializada alemã, Auto Motor und Sport. De acordo com a publicação, um ex-engenheiro da escuderia italiana estariam passando informações confidenciais para concorrentes sobre o F2002 - carro com o qual o alemão Michael Schumacher conquistou o pentacampeonato mundial. De acordo com a revista, o engenheiro - que teria trabalhado um curto período na Ferrari, Renault e McLaren - teria oferecido informações sigilosas em troca de uma soma em dinheiro. O valor não foi revelado. Ainda de acordo com a revista, a Jaguar teria sido procurada por ele, mas teria recusado a proposta. Schumacher andou com o F2002 pela última vez na vitória no GP de San Marino, no circuito de Ímola. Desde o GP da Espanha, dia 4 de maio, Schumacher e Rubens Barrichello usam o novo modelo da equipe, o F2003-GA.