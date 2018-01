Ferrari testa comandos eletrônicos A Ferrari intensificou hoje os testes com os novos comandos eletrônicos, que estarão liberados na Fórmula 1 a partir do GP da Espanha, dia 29 de abril - a quinta etapa do Mundial. Os trabalhos foram abertos hoje pelo piloto de testes Luca Badoer, que deu 79 voltas no circuito de Fiorano. Na melhor delas, marcou o tempo 1:00.256. Além de testar os novos controles, Badoer deu 19 voltas para analisar o comportamento do carro que vai correr em San Marino, no dia 15 de abril. Michael Schumacher vai realizar testes em Fiorano apenas amanhã.