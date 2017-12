Ferrari testa F2002 à portas fechadas O piloto Lucas Badoer voltou a testar, nesta quarta-feira, no circuito de Mugello, o novo modelo F2002 da escuderia italiana, ainda não utilizado na atual temporada de Fórmula 1. Desta vez a equipe treinou à portas fechadas, longe da presença de repórteres e torcedores e não confirmou oficialmente se usará ou não o F2002 na próxima corrida, no GP de Sepang, dia 17, na Malásia. Badoer iniciou os testes logo pela manhã sob uma chuva fina e completou 20 voltas no circuito italiano sem nenhum problema com a mecânica do carro. A escuderia não divulgou o tempo registrado pelo piloto.