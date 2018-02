Ferrari testa o novo carro com neblina e chuva A Ferrari começou nesta segunda-feira, em seu circuito particular em Mugello, na Itália, os últimos testes antes da abertura da temporada 2006 de Fórmula 1. Os dois pilotos da equipe, o alemão Michael Schumacher e o brasileiro Felipe Massa, treinaram com o modelo 248 F1 apesar do mau tempo, com chuva e neblina. O trabalho desta segunda-feira foi concentrado no desenvolvimento da aerodinâmica do carro. Assim, Schumacher deu 47 voltas e conseguiu 1m22s623 na melhor delas. Já Massa andou um pouco menos (32 voltas) e teve tempo inferior ao companheiro: 1m24s249. Nesta terça-feira, Schumacher e Massa voltam para a pista de Mugello. Dessa vez, para desenvolver os pneus do novo carro. A etapa de abertura do campeonato de Fórmula 1 será no dia 12 de março, no GP do Bahrein.