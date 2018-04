Ferrari testa pneus na Espanha O vencedor do GP da Itália retoma ao trabalho já nesta terça-feira, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Rubens Barrichello e Michael Schumacher testarão pneus Bridgestone visando as três últimas do campeonato, todas fora da Europa: dia 26 em Xangai, China; dia 10 de outubro em Suzuka, Japão; e dia 24 em São Paulo. Já as equipes que competem com pneus Michelin testarão em Silverstone, também a partir desta terça.