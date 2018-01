Ferrari tira logotipo da Marlboro Das cinco equipes que contam com patrocínios de cigarros na Fórmula 1 - Ferrari (Marlboro), McLaren (West), Renault (Mild Seven), BAR (Lucky Strike), e Jordan (Benson & Edges) - a mais preocupada com uma possível proibição da exibição das marcas de cigarro nos carros foi a da equipe italiana, que tirou o logotipo da Marlboro dos carros e uniformes da equipe. Todas as outras não se mostraram preocupadas com a polêmica. "Apenas fazemos o que nos mandam, não sabemos porque o logotipo da Marlboro foi retirado das roupas e dos nossos carros", disse um integrante da Ferrari. "O melhor mesmo é evitar qualquer tipo de problema", emendou. Na BAR, que tem o apoio do cigarro Lucky Strike, o gerente da equipe, Ron Meadows, disse que está preparado para qualquer mudança que ocorra até domingo: "Até agora não fomos comunicados sobre nenhum problema de os carros estarem com o patrocínio da Lucky Strike. Devemos correr com eles, mas se alguma coisa mudar, simplesmente tiramos os logotipos dos carros. Esta é a parte mais fácil." Na Jordan, a assessoria da equipe afirma que os carros estarão domingo com o logo da Benson & Edges. "Pelo que conversamos por aí, nada vai mudar. Vamos correr com o nome do patrocinador, sim", afirmou um integrante da Jordan. Representante de comunicação da Renault, Serena Santolamazza ressalta que conversou com o diretor do GP Brasil, Carlos Montagner, e que a escuderia está tranqüila: "Ele me disse que poderemos correr domingo com o patrocinador nos carros, por isso a Renault ainda não está se preocupando em tirar os logotipos da Mild Seven dos carros."