Ferrari usa novo modelo em Barcelona A Ferrari oficializou sexta-feira que irá disputar o GP da Espanha, domingo em Barcelona, com seu novo carro, o modelo F2003-GA. Será o fim das belas corridas desta temporada? O drama da Fórmula 1 ano passado começou depois de a equipe italiana estrear o fantástico F2002, em Interlagos. Até o fim do campeonato não houve mais quase nenhum belo pega: Michael Schumacher ganhou tudo. O risco de a Ferrari se impor novamente, agora com o F2003-GA existe, mas é bem menor que no último Mundial. O alemão e Rubens Barrichello podem até vencer a corrida no Circuito da Catalunha, domingo. É um resultado esperado. Mas há diferenças grandes entre a realidade do campeonato de 2002 e o atual e que poderão muito bem levar a Ferrari a não arrasar seus adversários com o novo carro como fez na temporada passada. Nos testes realizados com o F2003-GA em Fiorano, Mugello, Ímola e Barcelona o novo modelo mostrou-se sempre mais veloz que o F2002 mas apenas um pouco mais rápido. Já o F2002 estabeleceu recordes por onde passou e com margens grandes para seu antecessor. Em 2001, por exemplo, Schumacher largou em quarto no GP de San Marino, com 1min23s593, e Rubinho em sexto, 1min23s786. Ano passado, quando pela primeira vez os dois pilotos puderam contar com o F2002, os resultados disseram por si sós para confirmar as qualidades do carro. Schumacher largou na pole position, com 1min21s091, e Rubinho, em segundo, 1min21s155. O alemão foi 2s502 e o companheiro, 2s631 mais rápido em relação ao ano anterior. Mais de dois segundos e meio melhor de um conjunto carro-pneu para o outro. Em nenhum dos ensaios com o F2003-GA as diferenças para o F2002 foram tão significativas. Há outro aspecto dessa equação bastante importante: em 2002, Williams, McLaren e Renault desconheciam que a nova Ferrari seria tão superior à de 2001. E a sua mobilização e investimentos para o campeonato foram bem menores do que de 2002 para cá, depois de descobrirem quem enfrentarão. Em outras palavras, estão mais bem preparadas. Ficou claro isso nas quatro provas disputadas até agora. E a McLaren nem estreou ainda seu novo modelo MP4/18, concebido para as características dos pneus Michelin, como fez a Ferrari com os Bridgestone. Acrescente-se a isso a própria evolução da Michelin, que reduziu a diferença que a separou da Bridgestone em muitas etapas do último Mundial. Em resumo: Schumacher e Barrichello vão ter a partir de sexta-feira, no primeiro treino do GP da Espanha, um carro mais rápido do que vinham utilizando. Seria surpreendente se, de repente, o F2003-GA mostrar-se muito superior ao MP4/17D da McLaren, FW25 da Williams ou R203 da Renault, seus adversários mais diretos. Os pilotos da Ferrari apenas aumentaram sua chances de vencer, mas numa proporção inferior que com o F2002. O campeonato que começou tão bem não deverá perder totalmente sua graça.