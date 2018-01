Ferrari vai largar na frente nos EUA Como não poderia deixar de ser, a Ferrari tem seus dois pilotos neste domingo na primeira fila do GP dos Estados Unidos, penúltima etapa do Mundial. Michael Schumacher larga na pole position, 49ª na carreira, e Rubens Barrichello, em segundo. Se neste sábado no treino classificatório o terceiro colocado, David Coulthard, da McLaren, ficou a 623 milésimos do alemão, domingo, ao longo das 73 voltas da prova, a tendência é a Ferrari disputar outra corrida particular. A boa notícia, confirmada por Jean Todt, diretor-esportivo, é que, na 50.ª vez que correrão juntos pela Ferrari, ambos não estarão sujeitos às desgastantes "ordens de equipe." Que não se imagine, por favor, que Todt reviu sua postura radical de não permitir disputa entre seus pilotos. A razão de ele autorizar Schumacher e Barrichello lutarem pela vitória é simples: a primeira colocação, seja de um ou do outro, garante o vice-campeonato a Barrichello, objetivo da escuderia depois de já ter conquistado este ano o Mundial de Pilotos e de Construtores. E as colocações dos dois no grid parece perfeita para um belo duelo, o que poderia, quem sabe, salvar o GP dos Estados Unidos de outra prova de dar sono no mais entusiasta dos fãs da Fórmula 1. Barrichello deu mostras de poder combater o companheiro, já que seu tempo foi apenas 268 milésimos pior, mas é importante observar que sexta-feira ele não treinou por causa do violento acidente na curva 13, usada no traçado oval de Indianápolis para as 500 Milhas. "É fantástico ver a emoção desta torcida", disse Schumacher, como desejando dizer que fará de tudo para devolver o apoio recebido. Impressionou até o frio alemão o número de pagantes e como eles reagem com a Fórmula 1, uma competição que não é transmitida por nenhuma TV norte-americana e a maior parte da imprensa sequer divulga o resultado das corridas fora dos Estados Unidos. Por isso a tarefa de Barrichello não será fácil. Schumacher está bem estimulado para voltar a vencer, o que não fez na Itália porque lá foi a vez do brasileiro. "Considerando-se que sexta-feira eu não treinei, esse resultado não é ruim. A cada jogo de pneus novo meu carro tinha reações distintas, ora saindo de frente ora de traseira." O piloto de novo lembrou ter tido "muita sorte" no acidente de sexta-feira. "Se o ângulo de impacto não tivesse sido tão favorável (bateu com a roda traseira esquerda depois a dianteira), eu teria me ferido com gravidade." Se neste domingo Barrichello terminar na quarta colocação, atingirá 64 pontos, os 61 atuais mais 3. Mesmo que Juan Pablo Montoya, da Williams, hoje com 44 pontos, terceiro no campeonato, vença a corrida de Indianápolis e a última, dia 13 em Suzuka, no Japão, no máximo chegaria aos mesmos 64. Mas Barrichello já tem 3 vitórias e nessa hipótese o colombiano ficaria com 2. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias. A surpresa do treino deste sábado foi o escocês David Coulthard, da McLaren, que na última volta conseguiu um tempo um milésimo de segundo melhor que o que Montoya, quarto. Ralf Schumacher, da Willliams também, é o quinto no grid. O vencedor da 500 Milhas de Indianápolis de 1995 e campeão do mundo na Fórmula 1 em 1997, Jacques Villeneuve, da BAR, ainda tem fã club nos Estados Unidos. Seu sétimo tempo neste sábado foi bastante festejado. All American Team - A notícia surgiu neste sábado no autódromo como uma bomba. O ex-piloto e ex-proprietário de equipe de Fórmula 1 Dan Gurney e o ex-campeão do mundo de 1961, Phil Hill, ambos norte-americanos, estão tentando viabilizar a formação de uma equipe Made in USA na Fórmula 1, até na nacionalidade dos pilotos. Gurney, de 71 anos, e Hill, 74, falaram do projeto: "Estamos perto de concretizar nossos planos para correr já em 2003", contou Gurney. "Conversamos com Bernie Ecclestone (promotor do Mundial) e ele nos deu todo o apoio." Segundo Gurney, um contrato para fornecimento de motores deverá ser assinado em duas semanas com a Ford, que assim, além do seu time, Jaguar, forneceria seu V-10 para a Jordan, a Minardi e a All American Team. O lançamento oficial da escuderia, se tudo der certo, será dentro de duas semanas, falou Gurney. O GP dos Estados Unidos está previsto para começar às 15 horas deste domingo, com transmissão pela Rede Globo. Veja o grid de largada do GP dos EUA 1 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:10.790 2 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:11.058 3 - David Coulthard (ESC) McLaren 1:11.413 4 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:11.414 5 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:11.587 6 - Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:11.633 7 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:11.738 8 - Jarno Trulli (ITA) Renault 1:11.888 9 - Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1:11.902 10 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:11.953 11 - Heinz-Harald Frentzen (ALE) Sauber 1:12.083 12 - Olivier Panis (FRA) BAR 1:12.161 13 - Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:12.282 14 - Jenson Button (ING) Renault 1:12.401 15 - Takuma Sato (JAP) Jordan 1:12.647 16 - Allan McNish (ING) Toyota 1:12.723 17 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:12.739 18 - Mark Webber (AUS) Minardi 1:13.128 19 - Mika Salo (FIN) Toyota 1:13.213 20 - Alex Yoong (MAL) Minardi 1:13.809