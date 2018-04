Ferrari volta a adiar teste de Massa com novo carro

A Ferrari anunciou nesta sexta-feira que adiou pela segunda vez seguida as voltas programadas que Felipe Massa faria com o novo carro da equipe, o F10, apresentado oficialmente na última quinta-feira. O brasileiro andaria com o monoposto no circuito de Fiorano, fato que anteriormente já estava previsto para acontecer na própria quinta, mas a neve e o gelo acumulado na pista motivaram o novo adiamento.

A escuderia afirmou que seria um "risco desnecessário" expor Massa às condições adversas da pista e quis evitar até mesmo a possibilidade de danificar peças do carro, que também será piloto pelo espanhol Fernando Alonso, novo companheiro de equipe do piloto brasileiro.

Com a decisão da Ferrari, Massa terá de esperar até a próxima segunda-feira, quando começarão os testes coletivos das escuderias da Fórmula 1, para rodar no F10 na pista de Valência, na Espanha.

O adiamento das voltas de Massa com o F10, porém, não causou preocupação à Ferrari em termos esportivos ou técnicos, pois o brasileiro andaria apenas 100 quilômetros com o carro para que a escuderia pudesse gravar imagens para patrocinadores. Os testes de efeito prático começarão apenas na segunda-feira.