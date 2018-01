Ferrari volta a andar mais rápido Os dois pilotos da Ferrari andaram mais rápido nos treinos que várias equipes realizaram nesta terça-feira no circuito de Montmeló, em Barcelona. Michael Schumacher fez o melhor tempo do dia, ao cravar 1min.15s.465. O brasileiro Rubens Barrichello fez o segundo tempo, apenas 297 centésimos mais lento (1:15.762). Veja os tempos desta terça em Barcelona: 1. Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:15.465 - 85 voltas 2. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:15.762 - 65 3. Olivier Panis (FRA) Toyota 1:17.390 - 54 4. Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:17.480 - 96 5. Jarno Trulli (ITA) Renault 1:17.560 - 53 6. Marc Gené (ESP) Williams 1:17.678 - 86 7. Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar 1:18.063 - 40 8. Allan McNish (ING) Renault 1:18.445 - 50 9. Jenson Button (ING) BAR 1:18.506 - 42 10. Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:18.903 - 43 11. Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:19.001 - 38