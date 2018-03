Ferrari volta a dominar em Melbourne Michael Schumacher e Rubens Barrichello não tiveram adversários no primeiro dia de treinos livres para o GP da Austrália, primeira etapa do Mundial de Fórmula 1, que será disputado neste domingo. Nesta sexta-feira, a Ferrari dominou as duas sessões com o piloto alemão em primeiro, seguido pelo brasileiro. Schumacher, seis vezes campeão da categoria, fez a volta mais rápida do segundo treino livre, com o tempo de 1min24s718, perseguido de perto por Barrichello, que completou sua melhor passagem em 1min24s826. O italiano Jarno Trulli, da Renault, ficou com o terceiro lugar, seguido por Jenson Button, da BAR. O espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o quinto classificado. As Williams decepcionaram e ficaram em sexto lugar, com Ralf Schumacher, e com a sétima posição de Juan Pablo Montoya. A McLaren também não foi bem. David Coulthard se posicionou em oitavo, enquanto Kimi Raikkonen, vice-campeão na temporada passada, terminou a prática apenas na décima colocação. O brasileiro Felipe Massa, da Sauber, fez o 13º tempo, seguido pelo compatriota Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota. Cristiano da Matta, titular da equipe japonesa, fechou a tomada de tempo com o 18º lugar. Nesta sexta-feira à noite os pilotos terão mais duas sessões de treinos livres e na madrugada de sábado (horários de Brasília) participarão dos dois treinos classificatórios quando será definido o grid de largada. Confira os tempos do segundo treino livre: 1)Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1min24s718 2)Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1min24s826 3)Jarno Trulli (ITA) - Renault - 1min25s757 4)Jenson Button (GBR) - BAR - 1min25s786 5)Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1min25s853 6)Ralf Schumacher (ALE) - Williams - 1min25s882 7)Juan Pablo Montoya (COL) - Williams - 1min26s206 8)David Coulthard (GBR) - McLaren - 1min26s215 9)Mark Webber (AUS) - Jaguar - 1min26s312 10)Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1min26s579 11)Giancarlo Fisichella (ITA) - Sauber - 1min26s601 12)Takuma Sato (JAP) - BAR - 1min26s967 13)Felipe Massa (BRA) - Sauber - 1min26s969 14)Ricardo Zonta (BRA) - Toyota - 1min27s165 15)Anthony Davidson (GBR) - BAR - 1min27s516 16)Olivier Panis (FRA) - Toyota - 1min27s710 17)Christian Klien (AUT) - Jaguar - 1min27s724 18)Cristiano Da Matta (BRA) - Toyota - 1min27s807 19)Nick Heidfeld (ALE) - Jordan - 1min27s826 20)Bjorn Wirdheim (SUE) - Jaguar - 1min28s781 21)Gianmaria Bruni (ITA) - Minardi - 1min28s991 22)Zsolt Baumgartner (HUN) - Minardi - 1min29s708 23)Giorgio Pantano (ITA) - Jordan - 1min30s061 24)Timo Glock (ALE) - Jordan - 1min30s291