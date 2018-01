Ferrari volta a dominar treinos na Itália O piloto brasileiro Rubens Barrichello voltou a fazer o melhor tempo nos treinos livres realizados no circuito de Mugello, de propriedade da Ferrari. Com o tempo de 1:21.188, Rubinho estabeleceu nesta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, ótima marca com o novo modelo F2003-GA, ao lado do companheiro de escuderia, o piloto de testes Luca Badoer (1:21.857). O finlandês Kimi Raikkonen, líder da temporada 2003, e o espanhol Pedro de la Rosa, ambos da McLaren, fizeram o terceiro e quarto melhores tempos. Os brasileiros Cristiano Da Matta, da Toyota, fez o sétimo tempo e Antonio Pizzonia, da Jaguar, ficou com décimo e último. Confira os melhores tempos do dia no circuito de Mugello: 1) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:21.188 (87 voltas) 2) Luca Badoer (ITA/Ferrari) 1:21.857 (81) 3) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:22.461 (65) 4) Pedro de la Rosa (ESP/McLaren-Mercedes) 1:22.870 (53) 5) Jacques Villeneuve (CAN/BAR-Honda) 1:23.548 (95) 6) Olivier Panis (FRA/Toyota) 1:23.616 (48) 7) Cristiano da Matta (BRA/Toyota) 1:23.848 (67) 8) Jenson Button (GBR/BAR-Honda) 1:23.876 (92) 9) Nick Heidfeld (ALE/Sauber Petronas) 1:23.971 (92) 10) Antonio Pizzonia (BRA/Jaguar Racing) 1:24.969 (41)