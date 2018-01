?Ferrari?s Day? leva multidão a Mugello Uma multidão de ?tifosi? compareceu neste domingo ao circuito de Mugello para comemorar o tradicional ?Ferrari?s Day? e celebrar os títulos mundiais de pilotos e construtores conquistados pela escuderia italiana na temporada 2003. Em seus respectivos carros, o hexacampeão Michael Schumacher e seu parceiro Rubens Barrichello, além dos pilotos de testes Luca Badoer e Felipe Massa, deram um show nas pistas para os torcedores. ?Foi um ano fantástico mas também difícil. Me sinto orgulhoso da minha equipe?, disse emocionado o maior campeão de todos os tempos da categoria. Visivelmente maravilhado, o presidente da Ferrari, Luca de Montezemolo, fez questão de elogiar publicamente toda a equipe. ?Isso é maravilhoso. Estou orgulhoso de vocês?. O piloto alemão aproveitou a oportunidade para novamente desmentir os comentários de que vai se aposentar na próxima temporada. ?São só boatos?, garantiu. ?Naturalmente estou cansado neste final de temporada. Mas não estou tão cansado a ponto de não seguir motivado para conduzir o carro no próximo ano?, finalizou. ?Sou como a Martina?, disse se referindo à tenista Martina Navratilova, que aos 47 anos segue no circuito mundial.