Ferraris de Rubinho e Schumacher estarão neste fim de semana em Interlagos

SÃO PAULO - Dois modelos de carros da Ferrari de F-1 estarão no evento Ferrari Racing Days, que acontece pela primeira vez no Brasil, neste fim de semana, em Interlagos, São Paulo. A previsão inicial da organização era contar somente com carros de passeio da marca italiana. Ocorre que os planos mudaram e as Ferraris de Rubens Barrichello e Michael Schumacher também ganharão a pista do autódromo paulista. Na verdade, quatro modelos de F-1 estão confirmados para o evento sábado e domingo.

Foi com o modelo F2001 que o 'alemão voador' conquistou o seu quarto título mundial dos sete que tem na carreira. Com ele, Schumacher fez também 11 poles na temporada. Outros dois modelos da Ferrari confirmados são os de Rubinho, o F2003, e o de Felipe Massa: F2007. O Brasil não teve outros pilotos a guiar pela escuderia, a mais tradicional da F-1. Daí a importância de suas presenças em Interlagos. O quarto modelo da marca será o F2008, de Kimi Raikkonen.

O evento da Ferrari prevê duas sessões de 20 minutos no sábado e outras duas de 30 minutos no domingo. O evento coincide com o GP da China de F-1, o terceiro no ano.