Ferraris dominam os treinos livres Os dois carros da Ferrari voltaram a andar mais rápido em Indianápolis nas sessões livres deste sábado, que servem de preparação para a tomada de tempo oficial, marcada para logo às 15 horas. E mais uma vez, com Michael Schumacher na frente. O alemão marcou, em sua melhor passagem, o tempo de 1min.11s158. Rubens Barrichello veio logo a seguir, com 236 milésimos atrás (1:11.394). O irlandês Eddie Irvine (Jaguar) ficou com o terceiro tempo (1:11.688). Faltando poucos minutos para o final dos treinos, o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) sofreu um acidente ao bater contra o muro de proteção. Ele nada sofreu.