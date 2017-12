Ferraris saem na frente na Hungria A largada do GP da Hungria de Fórmula 1 não poderia ter sido melhor para as pretensões de Michael Schumacher conquistar o título antecipado da temporada e o quarto em sua carreira. Além do piloto alemão, que largou na pole, se manter na frente, seu companheiro Rubens Barrichello largou bem e pulou da terceira para a segunda colocação, tornando-se uma barreira para os concorrentes alcançarem o alemão. David Coulthard, único que pode tirar o título de Schumacher, está em terceiro, seguido por Ralf Schumacher.