Ferraristas comemoram em Maranello Centenas de torcedores da Ferrari saíram às ruas em Maranello, nas proximidades de Modena, na Itália, onde fica localizada a sede da escuderia, para comemorar o título do piloto alemão Michael Schumacher. Schumacher conquistou seu quinto título da carreira ao conduzir o carro vermelho à vitória no GP da França, neste domingo. Com bandeiras e cornetas, cerca de 600 fãs assistiram a corrida em um telão instalado na rua. Com a confirmação da vitória, brindaram com champanhe e iniciaram uma carreata. Nas praias da costa do Mar Adriático, torcedores alemães e italiano comemoraram juntos com vinho e cerveja. ?Não esperávamos que o título viesse tão cedo?, disse Giacinto Scapuzzi, um animado torcedor. ?Michael e a Ferrari se mostraram imbatíveis?, cravou outro, Gianni Agnelli. Ele ainda disse que espera que Schumacher torne-se o maior piloto de todos os tempos e supera a marca de cinco título do argentino Juan Manuel Fangio.