Ferraristas se reúnem em pizzaria de SP Os torcedores da Ferrari terão uma forma diferente para acompanhar o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, que pode confirmar o sexto título do alemão Michael Schumacher, a partir das 2h30 da madrugada de domingo. A Cantina e Pizzaria Castelões, no Itaim Bibi, ficará aberta até o início da corrida e servirá pizzas especiais para seus clientes. Além das miniaturas de Ferraris expostas nas prateleiras, outra atração serão os carrões dos fanáticos pela escuderia italiana estacionados na entrada da casa.