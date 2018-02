Festa na Renault e tensão na Ferrari Enquanto Flavio Briatore, diretor da Renault, fazia festa neste domingo, pelo excelente resultado da equipe no GP da Malásia, a alguns metros dele a expressão tensa de Jean Todt, diretor esportivo da Ferrari, revelava preocupação. Afinal, a favorita escuderia italiana conseguiu apenas um segundo lugar com Rubens Barrichello - Schumacher foi sexto. Já a McLaren venceu a segunda prova seguida, agora com Raikkonen, e a Renault obteve um terceiro e um quinto lugares. "Esta corrida é a comprovação de que nossos adversários fizeram grandes progressos. Resta trabalharmos ainda mais duro com nossos parceiros, a Bridgestone e a Shell", avaliou Jean Todt. Por mais que Todt e Michael Schumacher tentem dizer que os 16 pontos conquistados na Austrália e na Malásia "são muito bons", na realidade os dois não imaginavam que depois de duas etapas estariam empatados com a Renault e 10 pontos atrás da McLaren, a líder entre os construtores. Ao menos, Schumacher reconheceu o erro na largada da prova deste domingo, quando teve um acidente com Jarno Trulli. "Foi minha culpa. Peço desculpas a Jarno Trulli pelo ocorrido", disse o alemão, que bateu na traseira do italiano da Renault. "Não tive mesmo um bom dia", afirmou o pentacampeão da F1. Mas nem tudo foi ruim para Schumacher, como ele mesmo lembrou: "Tendo de parar no box para substituir o aerofólio dianteiro (3ª volta), cumprir um drive-through (punição na 9ª volta) e ainda terminar em sexto também prova que nosso desempenho era ótimo." Schumacher fez a melhor volta da prova, 1m36s412, na 45ª de um total de 56, e Barrichello conseguiu a segunda mais rápida: 1m36s542 na 24ª. Só depois surge Kimi Raikkonen, com 1m36s764, na 10ª. O resultado desfavorável da equipe acabou condicionado ao equívoco na largada, comentou Schumacher. "Espero que no Brasil as coisas tomem outro rumo." Para Schumacher, apenas as circunstâncias das duas corridas explicam sua ausência no pódio em Melbourne e Sepang, ainda que, como Todt, reconheceu o avanço da McLaren. "Eu já havia alertado de que eles seriam nossos adversários este ano." Festa - A primeira preocupação de Flavio Briatore, neste domingo, foi lembrar que o fato de seus dois pilotos realizarem dois pit stops confirmava que a escuderia não se utilizou do recurso de classificar com pouca gasolina, como muitos pensaram, e que justificaria as duas primeiras posições no grid. "Fizemos pole e segundo porque éramos os mais velozes." A história não é bem assim, porque Fernando Alonso, o pole, fez seu primeiro pit stop na 14ª volta, bem antes de Kimi Raikkonen, na 19ª, e Rubens Barrichello, na 22ª, que se classificaram no grid em sétimo e quinto, respectivamente. Briatore dispensou pessoalmente Jenson Button para oficializar Fernando Alonso como titular, de quem é empresário. Até então, o espanhol trabalhava como piloto de testes. "Você já viu alguém fazer a pole e obter um pódio na segunda corrida? Talvez Fangio, não sei", disse o diretor da Renault. Na verdade, Alonso já havia disputado a temporada de 2001 pela Minardi, o que não tira o seu mérito. "Não fosse o erro de Michael Schumacher, Jarno Trulli teria também conseguido bem mais que o quinto lugar", lembrou Briatore.