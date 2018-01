Festa para Ferrari contagia pilotos Parte significativa dos 60 mil espectadores, neste domingo, no circuito de Monza, expôs a Rubens Barrichello e Michael Schumacher, vencedor e segundo colocado do GP da Itália, diante do novo pódio, toda sua euforia e admiração, não só pela sétima dobradinha na temporada, mas por tudo o que a Ferrari conseguiu até agora este ano. "Até onde a minha vista alcançava, na grande reta, eu via gente, gente. Foi uma sensação indescritível", afirmou Barrichello. Schumacher disse: "Com toda a experiência que tenho, nunca vi algo semelhante." Eddie Irvine, da surpreendente Jaguar, completou o pódio em terceiro. E não era para menos. Como vem acontecendo desde a abertura do Mundial, a Ferrari deu neste domingo em Monza, 15ª etapa do calendário, outro show de competência. A começar por seus pilotos, que aproveitaram-se com perfeição do melhor equipamento de que dispõem, não cometeram erros ou mesmo exigiram dele além do necessário. "A primeira vitória (Hockenheim, em 2000) ficará sempre na minha memória, mas hoje foi especial, porque não foi dada até o segundo pit stop e obtida diante desse público sensacional", afirmou Barrichello. Foi a terceira vitória no campeonato e a quarta na carreira. Agora ele soma 61 pontos diante de 44 de Juan Pablo Montoya e 42 de Ralf Schumacher, ambos da Williams, que neste domingo não concluíram a corrida. Mais três pontos nas duas últimas etapas do Mundial, Estados Unidos dia 29 e Japão, 13, e Barrichello garante o título de vice-campeão. A vitória veio num fim de semana que começou com vários problemas. "Na sexta-feira foram os freios e sábado o motor, isso só mostra quanto a nossa mente é positiva, dificuldades todos têm", falou Barrichello. Ele se disse orgulhoso do seu ritmo de competição. "Com dois pit stops, só podia acelerar como na classificação, o máximo o tempo todo." Schumacher optou por uma parada apenas. No início da prova, parecia que a Williams poderia oferecer alguma resistência a Barrichello e Schumacher, tanto que Ralf e Montoya ocupavam os dois primeiros lugares nas duas voltas seguintes à largada. No fim da segunda volta e começo da terceira, Barrichello pulou de terceiro para líder. "Eu e o Montoya ultrapassamos o Ralf na Parabólica, peguei o vácuo do colombiano e na freada da primeira chicane ganhei sua posição. Meu carro melhorava a cada volta." Os novos pneus Bridgestone, desenvolvidos depois do teste da semana passada, foram muito elogiados pelos pilotos da Ferrari. O momento decisivo ocorreu na 37ª volta (de um total de 53), quando Barrichello fez seu segundo pit stop. Fosse uma concorrência aberta, sem interferência da equipe, não seria fácil para Barrichello sair dos boxes na frente de Schumacher para tentar manter-se em primeiro até o fim. O alemão, apesar de negar, não acelerou tudo o que poderia para evitar a disputa com o companheiro, o que não tira o mérito da sua conquista, já que em algumas vitórias de Schumacher o brasileiro também não exigiu tudo da sua Ferrari F2002 a fim de facilitar seu trabalho. Recorde - O modelo F2002 é tão superior em velocidade e resistência aos demais que Schumacher não corria nenhum risco por diminuir seu ritmo. Schumacher obteve neste domingo o 15º pódio em 15 etapas realizadas. Somou este ano nada menos de 128 dos 150 possíveis, recorde absoluto. "Não tem muito significado para mim porque o anterior era meu também." Ano passado ele conquistou 123 pontos, recorde até então. "Para ser sincero, não imaginava um resultado desses, afinal conseguimos já tantas coisas este ano", disse Schumacher. "Essa dobradinha parece um sonho." A corrida começou difícil para ele, ao cair de segundo no grid para quarto no fim da primeira volta. "Ralf e Montoya me fecharam, tirei o pé e deixei a porta aberta para Rubens, pois sabia que ele iria parar uma vez a mais que eu." A ultrapassagem sobre Montoya, para ser segundo, já que Ralf teve o motor estourado no fim da segunda volta, ocorreu na 5ª volta, na reta dos boxes. "Depois do meu pit stop (volta 28), minha Ferrari ficou ainda melhor." Schumacher cruzou a linha de chegada 255 milésimos atrás de Barrichello, que por sua vez estabeleceu uma vantagem de 52 segundos para o terceiro, Irvine. Felipe Massa, da Sauber, abandonou na 16ª volta ao colidir na passagem anterior com Pedro de la Rosa, da Jaguar, na freada da Ascari. Acabou punido com a perda de 10 posições no grid do GP do EUA. O GP da Itália teve outras surpresas bastante desejadas pela Fórmula 1, como a quarta colocação de Jarno Trulli e a quinta de Jenson Button, ambos da Renault, e o sexto lugar de Olivier Panis, da BAR. A McLaren-Mercedes, mais uma vez, deu seu show, mas ao contrário da Ferrari, de incompetência e arrogância. Kimi Raikkonen teve mais um motor Mercedes estourado, na 29ª volta, e David Coulthard ficou em sétimo, quase uma volta atrás de Barrichello.