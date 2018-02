FIA absolve Renault da acusação de espionagem

O Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) absolveu, na tarde desta quinta-feira, a equipe da Renault da acusação de espionagem na temporada de 2006 e metade da de 2007, quando conquistou o título de Construtores e o Mundial de pilotos, com Fernando Alonso. Veja também: Blog do Lívio: FIA acertou ao não punir a Renault A acusação - enquadrada no artigo 151c do regulamento desportivo da entidade - foi feita pela equipe McLaren, que se sentiu prejudicada ao ser penalizada com a perda de todos os pontos conquistados na última temporada por espionar sua rival, a Ferrari. De acordo com a escuderia anglo-germânica, a Renault teria informações sigilosas sobre seus carros e utilizados para melhorar o desempenho dos pilotos Giancarlo Fisichella e Alonso. O Conselho Mundial da FIA analisou o caso e concluiu que as evidências mostradas pela McLaren não eram suficientes para comprovar que a Renault possuía informações sigilosas. Mesmo assim, considerou a equipe francesa negligente e culpada, já que alguns documentos da McLaren realmente foram acessados por membros da escuderia francesa. Apesar disso, nenhuma punição foi aplicada, já que poderia implicar na mudança de resultados consumados. Logo após o veredicto, o chefe da escuderia francesa, o italiano Flávio Briatore, deixou claro que pretende processar a McLaren. "A McLaren falou muitas coisas ruins sobre nós [Renault] nas últimas semanas. Agora vamos atrás das ações legais contra eles, pois difamaram a nossa reputação."