FIA altera legislação sobre tabaco O presidente da FIA, o inglês Max Mosley, já vinha dando sinais de que a história da propaganda de cigarro acabar na Fórmula 1, no fim de 2006, poderia não ser bem assim. E nesta quarta-feira, na reunião do Conselho Mundial da entidade, em Paris, a idéia anarquista de Mosley tornou-se oficial: a FIA decidiu que em vez de obrigar as equipes e os promotores de corridas a não mais exporem em seus carros e autódromos marcas de cigarros, como já estava acordado até com a Organização Mundial de Saúde, agora apenas recomendará o não uso, o que muda substancialmente a questão. Hoje Ferrari, McLaren, Renault, Jordan e BAR contam com importantes investimentos de empresas tabagistas. A virada de mesa era esperada. "Há discordâncias quanto à legislação que proibirá a publicidade de cigarros nos esportes e eventos culturais", vinha afirmando Mosley. O hábil dirigente, que já foi advogado de Bernie Ecclestone no início dos anos 70, deflagrou de vez nesta quarta sua postura contrária à política da União Européia (EU), maior defensora da proibição da propaganda, a ponto de a ter antecipado por conta própria de 1º de outubro de 2006 para julho de 2005. Não se sabe se com procuração dos outros organismos ligados ao esporte ou se é apenas o seu desejo, mas Mosley disse nesta quarta que a FIA emitirá comunicados em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional (COI), a Fifa e a Uefa, estas ligadas à administração do futebol, a fim de terem maior força na defesa de seus interesses. Não há dúvida de que as discussões dos "pontos polêmicos da legislação", como alega Mosley para não adotá-la, poderá gerar alguns dividendos para a Fórmula 1. Não seria uma grande surpresa se, de repente, até mesmo ocorra a extensão do prazo para a proibição da publicidade de cigarros. As cinco escuderias, das dez existentes na Fórmula 1, que têm patrocínio de empresas tabagistas recebem anualmente, no total, cerca de 200 milhões de euros e na atual realidade da economia mundial, tudo o que puder se feito para a manutenção de tanto dinheiro no negócio deve ser tentado. Uma nova disputa entre FIA e, ao que parece, COI, Fifa e Uefa, enfim o esporte no continente, contra a UE foi estabelecida nesta quarta.