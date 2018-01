FIA ameaça cancelar GP do Brasil A polêmica do cigarro no Grande Prêmio do Brasil teve mais lances neste sábado e deixou no ar o suspense para um decisivo capítulo neste domingo. Em conversa por telefone com um membro da organização do GP, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, irritado com a situação, ameaçou cancelar a etapa brasileira do Mundial caso "alguma empresa envolvida no evento seja prejudicada". O presidente da Formula One Management (FOM), Bernie Ecclestone, confirmou as palavras de Mosley em carta enviada ao presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Paulo Scaglione. Ecclestone agradeceu o empenho do governo em contornar a situação, mas advertiu. "A competição não será realizada sem os patrocinadores do evento." No autódromo, o dirigente declarou à Agência Estado, "que irá aguardar os acontecimentos antes de tomar alguma providência??.