FIA anuncia calendário de 2002 da F1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quarta-feira, durante reunião do seu Conselho Mundial em Colonia (Alemanha), o calendário para a temporada 2002 da Fórmula 1. O campeonato começa dia 3 de março, na Austrália, e termina em 13 de outubro, no Japão, num total de 17 etapas. O Grande Prêmio do Brasil, em São Paulo, está marcado para 31 de março. Confira o calendário completo da temporada 2002 da F1: - 3 de março: GP da Austrália (Melbourne) - 17 de março: GP da Malásia (Kuala Lumpur) - 31 de março: GP do Brasil (São Paulo) - 14 de abril: GP de San Marino (Imola) - 28 de abril: GP da Espanha (Barcelona) - 12 de maio: GP da Áustria (Spielberg) - 26 de maio: GP de Monaco - 9 de junho: GP do Canadá (Montreal) - 23 de junho: GP da Europa (Nurburgring, Alemanha) - 7 de julho: GP da Grã-Bretanha (Silverstone) - 21 de julho: GP da França (Magny-Cours) - 28 de julho: GP da Alemanha (Hockenheim) - 18 de agosto: GP da Hungria (Budapeste) - 1º de setembro: GP da Bélgica (Spa-Francorchamps) - 15 de setembro: GP da Itália (Monza) - 29 de setembro: GP dos Estados Unidos (Indianápolis) - 13 de outubro: GP do Japão (Suzuka)