FIA anuncia plano para construir circuito na Sérvia

O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, anunciou nesta sexta-feira, em Belgrado, os planos para construir na Sérvia um circuito moderno, informou o escritório de imprensa do Governo local. Mosley, que se reuniu em Belgrado com o primeiro-ministro da Sérvia, Vojislav Kostunica, declarou que a pista seria construída em cooperação com a associação sérvia de automobilismo, mas não deu maiores detalhes sobre o projeto. Embora Mosley não tenha citado que será um circuito de Fórmula 1, a imprensa local mencionou esta possibilidade. Segundo o comunicado, Kostunica "elogiou a importância deste projeto para o desenvolvimento do automobilismo na Sérvia, e também para o turismo e a promoção do país".