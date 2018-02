FIA anuncia que processará jornal inglês por calúnia

Após ser autorizada por Conselho Mundial em reunião nesta sexta-feira, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que processará o jornal inglês Sunday Times por difamação. De acordo com um comunicado emitido pela entidade, a FIA entrará com uma ação contra um artigo que afirmava que o órgão perseguia a McLaren no caso em que envolveu espionagem da escuderia inglesa sobre a rival Ferrari. A acusação foi publicada na coluna de Martin Brundle, ex-piloto e atual comentarista de televisão. O texto foi escrito após o GP da Itália, na qual Brundle criticou muito a maneira com que a FIA conduzia as investigações do caso em que a McLaren foi considerada culpada.