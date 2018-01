FIA aprova os pneus da Michelin Os pneus da Michelin estão em conformidade com as regras e poderão ser utilizados no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, marcado para o próximo domingo, no circuito de Monza. A conclusão é a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e foi divulgada nesta terça-feira em resposta a uma reclamação da Ferrari. O time italiano sustentava que os pneus da Michelin estariam fora da medida regulamentar (ao final da corrida o pneu apresentaria dilatação de 16 milímetros). Os dirigentes da FIA se reuniram ontem com representantes do fabricante e com dirigentes da Williams e McLaren - as duas equipes que usam os pneus da empresa francesa. A entidade garante ter feito testes nos compostos antes e depois do uso e concluiu não haver irregularidades.