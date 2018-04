FIA atualiza calendário da Fórmula 1 sem GP da Coreia do Sul

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) atualizou mais uma vez o calendário da Fórmula 1. Neste domingo, a lista divulgada não contava com o GP da Coreia do Sul, que aparecia na relação anterior, com corrida marcada para 3 de maio, na cidade de Yeongam.

Na nova versão do calendário, o GP sul-coreano foi cortado e não há nenhuma prova agendada para a data. A corrida seria a quinta etapa do ano, entre o GP do Bahrein (19/04) e o GP da Espanha (10/05). Com o corte, o calendário da Fórmula 1 volta a ter 20 corridas, ainda que o documento divulgado pela FIA cite 21 etapas.

O veto ao evento sul-coreano já era esperado. Ao ser incluída na lista, no início do mês, a prova surpreendera até os dirigentes do país, que não contavam com o retorno da F1 já em 2015.

A breve presença do GP asiático no calendário seria uma manobra para burlar o regulamento técnico de 2015. Pelas regras, cada carro só poderá utilizar quatro unidades de potência na próxima temporada. O item do regulamento, contudo, faz a ressalva de que esta quantidade está restrita ao número de 20 corridas.

Com 21 etapas, a partir da inclusão provisória do GP da Coreia do Sul, os dirigentes da F1 poderiam agradar equipes e pilotos ampliando o número de unidades de potência para cinco, mesmo número utilizado na temporada 2014.

CALENDÁRIO 2015

1ª etapa: GP da Austrália (Melbourne), em 15 de março

2ª etapa: GP da Malásia (Sepang), em 29 de março

3ª etapa: GP da China (Xangai), em 12 de abril

4ª etapa: GP do Bahrein (Sakhir), em 19 de abril

5ª etapa: GP da Espanha (Barcelona), em 10 de maio

6ª etapa: GP de Mônaco (Montecarlo), em 24 de maio

7ª etapa: GP do Canadá (Montreal), em 7 de junho

8ª etapa: GP da Áustria (Spielberg), em 21 de junho

9ª etapa: GP da Inglaterra (Silverstone), em 5 de julho

10ª etapa: GP da Alemanha (Nurburgring), em 19 de julho

11ª etapa: GP da Hungria (Budapeste), em 26 de julho

12ª etapa: GP da Bélgica (Spa-Francorchamps), em 23 de agosto

13ª etapa: GP da Itália (Monza), em 6 de setembro

14ª etapa: GP de Cingapura, em 20 de setembro

15ª etapa: GP do Japão (Suzuka), em 27 de setembro

16ª etapa: GP da Rússia (Sochi), em 11 de outubro

17ª etapa: GP dos Estados Unidos (Austin), em 25 de outubro

18ª etapa: GP do México (Hermanos Rodríguez), em 1º de novembro

19ª etapa: GP do Brasil (Interlagos), em 15 de novembro

20ª etapa: GP de Abu Dabi (Yas Marina), em 29 de novembro