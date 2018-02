FIA cancela Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou, nesta quarta-feira, que não foi possível manter no calendário 2006 da Fórmula 1 o Grande Prêmio da Bélgica, previsto para acontecer no dia 17 de setembro, no circuito de Spa-Francorchamps. A FIA comunicou ao Real Automóvel Club da Bélgica - responsável pelo circuito de Spa-Francorchamps - que a decisão do cancelamento da prova foi tomada para permitir a conclusão das obras exigidas pela entidade no circuito belga. "A entidade espera que esta prova seja novamente incluída no calendário de Fórmula 1 na temporada de 2007", declarou a FIA no comunicado oficial. As autoridades belgas haviam avisado a FIA que a realização do Grande Prêmio da Bélgica para esta temporada seria muito difícil, devido ao atraso em importantes obras que estavam sendo realizadas em Spa-Francorchamps. Os custos da reforma, segundo os responsáveis pelo circuito, estavam entre 15 e 20 milhões de euros. Eram necessários modificar uma parte do traçado da pista, aumentar a capacidade das tribunas e construir uma nova torre de controle. O Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps era apontado por especialistas e pilotos como um dos mais belos e espetaculares da Fórmula 1.