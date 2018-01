FIA confirma calendário da Fórmula 1 em 2016, mas GP dos EUA pode não acontecer

A grande dúvida para 2016 é referente à corrida no circuito das Américas, na cidade de Austin, no Texas, programado para o dia 23 de outubro. O problema é que o GP sofreu um grande corte financeiro no último mês e foi chamado pelo próprio presidente, Bobby Epstein, de "financeiramente devastador". Além disso, os estragos provocados pela passagem de um furacão nos dias do evento deste ano foram grandes.

O campeonato será aberto, como de costume, com o GP da Austrália, em Melbourne, no dia 20 de março. A corrida na Rússia, nas ruas de Sochi, mudou mesmo de outubro para 1.º de maio e a grande novidade é a estreia de Baku, no Azerbaijão, com o GP da Europa, em 19 de junho.

A FIA confirmou também que a Alemanha, de volta ao calendário em 2016, fechará a primeira parte no dia 31 de julho. Após as férias de verão na Europa, a Fórmula 1 terá o GP da Bélgica no dia 28 de agosto.

Sem qualquer mudança, o GP do Brasil será o penúltimo do ano no dia 13 de novembro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. E Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, fecha a temporada novamente, em 27 de novembro.

Confira o calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2016:

GP da Austrália: 20 de março

GP do Bahrein: 3 de abril

GP da China: 17 de abril

GP da Rússia: 1.º de maio

GP da Espanha: 15 de maio

GP de Mônaco: 29 de maio

GP do Canadá: 12 de junho

GP do Azerbaijão: 19 de junho

GP da Áustria: 3 de julho

GP da Inglaterra: 10 de julho

GP da Hungria: 24 de julho

GP da Alemanha: 31 de julho

GP da Bélgica: 28 de agosto

GP da Itália: 4 de setembro

GP de Cingapura: 18 de setembro

GP da Malásia: 2 de outubro

GP do Japão: 9 de outubro

GP dos Estados Unidos: 23 de outubro*

GP do México: 6 de novembro

GP do Brasil: 13 de novembro

GP de Abu Dabi: 27 de novembro

* pendente de confirmação da FIA