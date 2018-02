FIA confirma GP da Bélgica no calendário 2006 da F-1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) publicou nesta sexta-feira o calendário da temporada 2006 da Fórmula 1, incluindo o Grande Prêmio da Bélgica - previsto para acontecer no dia 17 de setembro. A prova havia sido excluída porque os responsáveis pelo circuito de Spa-Francorchamps não tinham concluído algumas obras exigidas pela FIA. O próprio organizador da F-1, o inglês Bernie Ecclestone, chegou a comunicar, no último dia 20 de janeiro, a exclusão do GP da Bélgica do calendário. Segundo informações da imprensa belga, as obras em Spa-Francorchamps terminaram fora do prazo estipulado pela FIA, pois os promotores do circuito encontraram dificuldades financeiras. Confira o calendário da Fórmula 1/2006: 12/03 - GP do Bahrein 19/03 - GP da Malásia 02/04 - GP da Austrália 23/04 - GP de San Marino 07/05 - GP da Europa 14/05 - GP da Espanha 28/05 - GP de Mônaco 11/06 - GP do Inglaterra 25/06 - GP do Canadá 02/07 - GP dos Estados Unidos 16/07 - GP da França 30/07 - GP da Alemanha 06/08 - GP da Hungria 27/08 - GP da Turquia 10/09 - GP da Itália 17/09 - GP da Bélgica 01/10 - GP da China 08/10 - GP do Japão 22/10 - GP do Brasil