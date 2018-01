FIA confirma GP da França para 2004 O GP da França foi mantido no calendário da temporada 2004 de Fórmula 1, anunciou nesta sexta-feira a Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Bernie Ecclestone e Max Mosley deram o aval para que no dia 4 de julho o circuito de Magny Cours receba a categoria. Problemas financeiros deixaram em xeque a permanência do GP francês. O primeiro Grande Prêmio de 2004 acontece no dia 7 de março, na Austrália, e termina no dia 24 de outubro, no Brasil. Pela primeira vez em 54 anos de história, a Fórmula 1 terá um total de 18 corridas.