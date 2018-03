FIA confirma novo treino da Fórmula 1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou oficialmente nesta segunda-feira a mudança no sistema de classificação para as corridas da Fórmula 1. A sessão de domingo foi extinta e o grid de largada volta a ser definido no treino de sábado - a novidade passa a valer já a partir da próxima etapa, o GP da Europa, neste fim de semana, na Alemanha. A partir deste GP da Europa, a definição do grid acontecerá durante uma única sessão, de 1 hora, no sábado. Os carros terão apenas uma volta rápida para conseguir seu tempo e sua ordem de entrada na pista será inversa à classificação da corrida anterior. Assim, o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, que venceu o GP de Mônaco, no domingo, será o último a entrar na pista no treino classificatório do próximo sábado, no circuito de Nurburgring, na Alemanha.