FIA decide nesta segunda sobre acidente envolvendo Nelsinho

Associated Press,

O Conselho Mundial de Esportes Motorizado - instância decisória mais elevada da FIA - deve anunciar seu veredicto ainda nesta segunda-feira.

A escuderia francesa é acusada de ter mandado Nelsinho bater para no GP de Cingapura para ajudar seu colega de equipe Fernando Alonso. A introdução do safety car na 13ª volta após a colisão de Nelsinho ajudou Alonso com a corrida, já que ele havia acabado de fazer um pit stop antecipado e ganhou posições quando os outros carros tiveram que parar para abastecer.

Alonso, que negou por diversas vezes que tinha algum conhecimento da manobra, compareceu à audiência ao lado de Nelsinho, que recebeu imunidade no caso em troca de seu testemunho. A Renault pode ser banida, penalizada ou até excluída do campeonato mundial.