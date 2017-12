FIA divulga número dos pilotos da F1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou ontem, em Genebra, a relação dos números dos pilotos já definidos para disputar o campeonato de Fórmula 1 previsto para iniciar dia 3 de março em Melbourne, na Austrália. A grande curiosidade gerada pela lista refere-se à numeração dos pilotos de algumas equipes como a Sauber: 16 para Nick Heidfeld e 17 para o brasileiro Felipe Massa. O critério de distribuição dos números atende à ordem de classificação da equipe na temporada anterior. O campeão do mundo leva sempre o número 1 e seu companheiro o 2, mesmo que seu time não tenha sido o campeão entre os construtores. A partir, daí vale a colocação da escuderia no Mundial de Construtores. Como a Sauber terminou em quarto lugar, os números de seus pilotos deveriam ser 7, possivelmente para Nick Heidfeld, e 8 para Felipe Massa. Na relação divulgada, contudo, eles aparecem com 16 e 17. A Renault, por exemplo, sétima entre os construtores este ano, deveria ficar com os números 14 e 15, mas recebeu 7, para Jarno Trulli, e 8, Jenson Button. Os números divulgados: Ferrari: 1 - Michael Schumacher e 2 - Rubens Barrichello McLaren: 3 - David Coulthard e 4 - Kimi Raikkonen Williams: 5 - Ralf Schumacher e 6 - Juan Pablo Montoya Renault: 7 - Jarno Trulli e 8 - Jenson Button BAR: 9 - Olivier Panis e 10 - Jacques Villeneuve Jordan: 11 - Giancarlo Fisichella e 12 - Takuma Sato Arrows: 14 e 15, a serem anunciados Sauber: 16 - Nick Heidfeld e 17 - Felipe Massa Jaguar: 18 - Eddie Irvine e 19 - Pedro de la Rosa Minardi: 20 e 21, a serem anunciados.