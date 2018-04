FIA diz que apelação da McLaren seja julgada em Londres

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) informou, nesta terça, que a reunião de seu Tribunal de Apelação para estudar o recurso apresentado pela McLaren após o Grande Prêmio do Brasil acontecerá no dia 15 de novembro em Londres, no lugar de Paris, como estava previsto inicialmente. A FIA decidiu mudar o local da reunião por causa das greves do setor do transporte que atingirão a capital francesa. A greve da empresa pública de ferrovias, a SNCF, está convocada para começar às 17 horas desta terça (horário de Brasília). Já amanhã o movimento contará com o apoio da companhia de transportes urbanos de Paris, a RATP, e da Electricité de France e da Gaz de France. O Tribunal de Apelação estudará em Londres o recurso da McLaren contra a decisão dos comissários esportivos do GP do Brasil de não punirem as equipes BMW e Williams após serem constatadas temperaturas irregulares nos combustíveis dos carros das duas escuderias.