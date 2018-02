FIA diz que pode rever absolvição da Renault

A absolvição da Renault no caso de espionagem contra a McLaren, decidida na quinta-feira pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), pode ser revogada caso apareçam elementos novos que demonstrem que a equipe francesa se beneficiou de informações técnicas roubadas da escuderia britânica. Assim revelou nesta sexta-feira a FIA ao justificar a decisão adotada na véspera, em Mônaco, na qual considerou a Renault culpada de ter acesso a dados confidenciais da McLaren, mas não impôs nenhuma sanção à equipe, por considerar que não se utilizou das informações para a concepção de seu carro. Segundo o Conselho, nenhuma das provas apresentadas ontem permitia concluir que o caso tivesse influenciado na classificação final do Mundial de Fórmula 1. "Apesar de muitos elementos não terem sido esclarecidos (...) o Conselho conclui que não há provas suficientes para estabelecer que estas informações tenham sido utilizadas para interferir no Mundial", explicou a FIA. Em um extenso comunicado, a organização acrescentou que "perante o eventual surgimento de novas informações", o caso "poderá ser reaberto pela FIA". A decisão do Conselho também está pendente de uma possível apelação da McLaren, que poderia considerar que não recebeu o mesmo tratamento. A escuderia britânica foi declarada culpada de espionagem, e foi punida com uma multa de US$ 100 milhões e a perda de todos os pontos no mundial de construtores. Ao justificar a decisão tomada ontem, a FIA assinala que a Renault estava em posse de dados sobre o sistema de distribuição de gasolina da McLaren e de seu sistema de câmbio, entre outros. Todos esses elementos chegaram à equipe francesa por meio do engenheiro, Philip Mackereth, que havia trabalhado para a McLaren. Desde a explosão do escândalo, a Renault sempre defendeu sua boa fé, lembrou que informou à FIA logo que soube da atuação de Mackereth e se negou a utilizar os dados fornecidos pelo engenheiro.