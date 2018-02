FIA encerra investigação sobre espionagem da McLaren

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) informou nesta terça-feira que decidiu cancelar a reunião de seu Conselho Mundial marcada para o dia 14 de fevereiro, onde analisaria os carros da McLaren para a temporada 2008 da Fórmula 1. Desta forma, a entidade coloca um ponto final no escândalo da espionagem. "Atendendo ao pedido do presidente da FIA [o inglês Max Mosley], a reunião do Conselho para o dia 14 de fevereiro foi cancelada", confirmou a entidade em comunicado. Os diretores da McLaren deveriam demonstrar na reunião que não utilizaram tecnologia da Ferrari no desenho dos carros para 2008. Com o fim do Conselho, a equipe inglesa não corre mais risco de perder pontos na próxima temporada. Neste ano, a McLaren foi desclassificada do Mundial de Construtores por espionar a Ferrari. Além disso, a escuderia inglesa teve de pagar multa de US$ 100 milhões - cerca de R$ 180 milhões.