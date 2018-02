FIA esclarece regulamento da F-1 A Federação Internacional do Automóvel (FIA) esclareceu nesta quarta-feira a aplicação do regulamento sobre a duração do motor para dois Grandes Prêmios da Fórmula 1. A entidade resolver fazer uma distinção clara entre "não poder terminar" e "decidir não terminar" uma corrida. Apesar disso, a medida não vai evitar que as escuderias continuem escolhendo quando trocar o motor. No Grande Prêmio da Austrália, o alemão Michael Schumacher mudou o motor do carro para a segunda sessão de classificação e para a corrida e acabou penalizado com a perda de dez posições no grid de largada. A pena só não foi tão grave porque seu tempo nos treinos de classificação o relegava às últimas posições. Durante a corrida, depois da colisão com seu compatriota Nick Heidfeld, da Williams, ele perdeu a roda traseira esquerda e optou, ao não ter nenhuma boa chance de somar pontos, por deixar a prova, e assim ter a possibilidade de utilizar na Malásia o motor da Austrália com apenas 200 quilômetros ou um novo. Já o britânico Jenson Button e o japonês Takuma Sato, ambos da escuderia BAR-Honda, que não estavam classificados entre os oito primeiros, deixaram a etapa na última volta para poder dispor de um motor novo na Malásia. A FIA divulgou um comunicado no qual ressalta a regra sobre a utilização dos motores: "Cada piloto não pode usar mais de um motor para duas corridas consecutivas. Se for necessário que um piloto utilize outro motor, perderá dez posições no grid de saída e não poderá utilizar outro até o final corrida seguinte. Se um piloto não conseguir terminar a primeira corrida, pode utilizar um novo na segunda, sem incorrer em penalização". Em seu comunicado, a FIA considerava que não terminar a prova já era uma penalização suficiente, mas depois do ocorrido na Austrália, agora distingue entre "não poder terminar" e "decidir não terminar". A primeira delas é de forma acidental, enquanto a segunda é de forma voluntária. Agora, para assegurar a interpretação correta do regulamento, "se a razão do abandono não for completamente clara na primeira das duas corridas, comissários esportivos poderão convocar para declarações a equipe e o piloto, para que esclareçam as circunstâncias do abandono".