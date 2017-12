FIA espera contar com Prost em 2002 Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), afirmou, neste sábado, em Praga, que espera ver a equipe do francês Alain Prost, que enfrenta sérios problemas financeiros, na temporada 2002 da Fórmula 1. Para Mosley, a falta de um bom patrocinador é o principal problema do time. Um tribunal de Versalhes nomeou um administrador judicial para dirigir a empresa e deu um prazo de seis meses para que se encontre um comprador, evitando, assim, a quebra da escuderia.