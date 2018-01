FIA expressa condolências aos Schumacher A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) distribuiu comunicado neste domingo, às 10h45, expressando a condolência da entidade com os irmãos Schumacher pela perda da mãe, ocorrida neste domingo de manhã também. "Em vista disso, Michael e Ralf estão desobrigados de todas formalidades que antecedem ou são subseqüentes aos GP de San Marino." Os dois não participaram do desfile de pilotos pelo circuito. Schumacher, no entanto, esteve no pódio e usou o tempo todo uma tarja preta no braço direito do macacão, em sinal de luto. Ralf adicionou uma faixa preta ao capacete.