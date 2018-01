FIA faz acusações formais às equipes A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que convocou para 29 de junho as sete escuderias equipadas com pneus da marca francesa Michelin, que se negaram a participar do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, anunciou nesta terça-feira a lista de acusações. A FIA divulgou hoje a relação de violações da regulamentação, o que evidencia possíveis punições para as equipes envolvidas. Além disso, ressaltou que as escuderias foram convocados perante o Conselho Mundial por terem "cometido um ou mais atos que prejudicam os interesses da competição e/ou os interesses do esporte do motor em geral". As responsabilidades atribuídas às sete equipes são: - Não contar com pneus apropriados para a corrida. - Negar a permissão para que seus carros começassem a corrida. - Negar a permissão para que seus carros participassem da corrida, mesmo que em menor velocidade, com os pneus que tinham a sua disposição. - Associar-se com outras equipes para uma demonstração que prejudicou a imagem da Fórmula 1. - Não avisar os comissários da prova de sua intenção de não correr o GP, o que viola o artigo 131 do regulamento esportivo do Mundial de Fórmula 1. A FIA lembra que esse artigo se refere à obrigação de comunicar a baixa de qualquer piloto 45 minutos antes do início da prova. Para participar desse GP, essas sete escuderias exigiam a colocação de uma variante na curva 13 do circuito americano em vista de que a fabricante Michelin não garantia que seus pneus traseiros esquerdos agüentariam a prova inteira. O GP dos Estados Unidos foi disputado no domingo com apenas três equipes (seis carros) na pista, as que utilizam os pneus da marca japonesa Bridgestone: Ferrari, Jordan e Minardi. O resto voltou aos boxes logo após a volta de apresentação.