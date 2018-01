FIA faz pacote para equilibrar F-1 O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o inglês Max Mosley, não estava mesmo brincando quando reclamou da falta de propostas das equipes para reduzir custos: nesta quarta-feira a entidade anunciou um pacote de medidas, para entrar em vigor já e nos próximos dois anos, que deverá interferir de maneira decisiva no resultado das corridas. ?Apesar do desaparecimento de duas equipes (Prost e Arrows) nos últimos 12 meses, nada foi feito para se economizar dinheiro?, disse Mosley. O Mundial que começa dia 9 de março na Austrália deverá ter muita disputa. Muita coisa terá ainda de ser esclarecida pela FIA para que seu pacote seja colocado em prática, mas não há dúvida de que a entidade aproveitou o argumento de ?ter de gastar menos? para também tentar tornar a disputa mais competitiva. Pode-se afirmar sem incorrer em erro: o franco favoritismo da Ferrari perdeu muito de seu peso. Uma das forças dos italianos, além da competência de seus pilotos, técnicos e administradores atuais, provinha da abundância de recursos. O que se pode depreender também do anunciado nesta quarta-feira pela FIA é que o imponderável passará a conviver ainda perto da Fórmula 1. Quase não haverá espaços para erros. Resultados inesperados, saudáveis para qualquer competição, estão quase que garantidos com o que fez a FIA. As alterações foram profundas. Por exemplo: depois da sessão de classificação, no sábado, os pilotos levarão seus carros para o parque fechado, onde serão inspecionados, e só sairão de lá para alinhar para o grid da corrida no dia seguite. Não há mais o treino de aquecimento (warm-up), domingo pela manhã. Em outras palavras: o carro que irá se classificar é exatamente o que irá correr. Acabou essa história de motor de classificação e até aerodinâmica específica para a tomada de tempo. Mas Mosley terá de explicar o que os mecânicos poderão fazer dentro do parque fechado, supervisionados pelos comissários. Se um piloto se acidentar na classificação, o que poderá ser substituído? Nos próximos dias, os dirigentes das equipes, que tanto desprezaram os chamados da FIA, terão de se reunir com a entidade para definir os detalhes das novas regras. Por enquanto, o controle de tração, sistema automático de largada e câmbio automático estão proibidos. ?Se as escuderias provarem que a retirada desses sistemas custará mais do que sua permanência, poderemos então rever a medida?, disse Mosley. A partir de 2004 a FIA planeja distribuir para todos uma única central eletrônica de gerenciamento. Os engenheiros terão de voltar a conviver com uma realidade que há muito esqueceram: o fim da transmissão dos dados de telemetria. Do box para os carros era recente e pouco usada, mas do carro para o box constituía a base dos estudos para acerto e o desenvolvimento do carro. Quem desejar dar ordens de equipe agora terá de repassá-las através das placas expostas na mureta dos boxes, como antigamente. Não é mais permitida a conversa via rádio entre piloto e seu time. Mais: o carro-reserva podia ser utilizado na sessão de classificação, treino de aquecimento e corrida. Agora, não mais. Acidentes mais sérios, com comprometimento do monocoque, implicarão a desistência do piloto ou, se ele for o primeiro piloto, assumir o carro do companheiro.